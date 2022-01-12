В Ростовской области жертвами коронавируса стали 15 местных жителей к 12 января

Вместе с этим в Ростовской области продолжает набирать позиции заболеваемость коронавирусом. На первой неделе 2022 года показатели заболеваемости были довольно низкими, в том числе из-за недостаточно объема ПЦР-тестирования населения, однако к утру 12 января в Ростовской области подтвердили инфекцию у 367 местных жителей. Общее число заболевших постепенно приближается к отметке в 198 тысяч зараженных за все время пандемии. Показатель заболеваемости составляет 4,7% на 100 тысяч населения, а коэффициент распространения болезни поднялся до отметки в 0,8.