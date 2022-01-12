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В Ростовской области жертвами коронавируса стали 15 местных жителей к 12 января

12 января 08:46
Фото: dscstudios/freepik.com
В Ростовской области от коронавируса погибли еще 15 человек, младшим из жертв болезни было 43 года и 55 лет, об этом сообщили в правительстве региона.

Власти рассказали, что в Ростовской области жертвами коронавируса стали 15 человек, среди них было восемь мужчин в возрасте от 43 до 94 лет, а также семь женщин возрастом от 61 года до 86 лет. Общее число жертв коронавируса после новогодних праздников продолжает увеличиваться и уже составило свыше 9,8 тысячи человек.

Вместе с этим в Ростовской области продолжает набирать позиции заболеваемость коронавирусом. На первой неделе 2022 года показатели заболеваемости были довольно низкими, в том числе из-за недостаточно объема ПЦР-тестирования населения, однако к утру 12 января в Ростовской области подтвердили инфекцию у 367 местных жителей. Общее число заболевших постепенно приближается к отметке в 198 тысяч зараженных за все время пандемии. Показатель заболеваемости составляет 4,7% на 100 тысяч населения, а коэффициент распространения болезни поднялся до отметки в 0,8.

В настоящий момент в ковидных госпиталях находятся 1914 жителей, из них 29 пациентов находятся в тяжелом состоянии и подключены к системе искусственной вентиляции легких.

В кампании по вакцинации приняли участие уже 1,96 миллиона жителей Ростовской области, вторую дозу вакцины 11 января получили 1358 человек.

Ранее губернатор Ростовской области предсказал ухудшение эпидобстановки после новогодних праздников в течение 10 суток.

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