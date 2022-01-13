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Бывший посол Украины боится, что Россия нападет со стороны Ростовской области

13 января 12:40
Фото: mil.ru
Бывший дипломат Валерий Чалый поделился опасениями о том, что России может ввести войска через границу Ростовской области ради защиты своих граждан, об этом рассказал портал «Новороссия».

Бывший дипломат, который отвечал за связи Украины и США, предположил, что русские могут направить войска в Донбасс. По его мнению Россия может использовать защиту граждан, которые находятся на территориях Луганской и Донецкой Народных Республик, как оправдание для вмешательства в конфликт.

Валерий Чалый утверждает, что этот повод будет действенным методом легализации своего военного присутствия на территориях Донбасса. Он признал, что сейчас российских военных в этой зоне нет, но они могут прибыть в любой момент для защиты интересов собственных граждан.

«А дальше они скажут: «Да, нас пригласили так называемые ДНР и ЛНР, и мы пришли защищать российских граждан, которым раздали сотни тысяч паспортов», — поделился опасениями Чалый, сообщив, что это позволит оттолкнуть линию соприкосновения военных сил в сторону Киева.

Никакие доказательства своим словам или размышлениям он не привел.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины разместили тяжелую технику в 70 километрах от границы Ростовской области.

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