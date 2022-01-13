Капремонт Северного водохранилища в Ростове планируется завершить в марте в 2022 году

Стоимость работ составит около 24 миллиона рублей, их необходимо завершить до 21 марта текущего года. Рабочие заменят проржавевшие конструкции, а также очистят водопроводящие трубы.
Участником стала только одна организация «Регионинвест», ее и выбрали победителем.
Напомним, что весной 2021 года из-за крупного бревна прорвало дамбу Северного водохранилища. Это привело к тому, что оно обмелело.
Ранее ростовчане попросили сити-менеджера Алексея Логвиненко продать часы для ремонта в детской поликлинике № 7.