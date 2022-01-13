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Капремонт Северного водохранилища в Ростове планируется завершить в марте в 2022 году

13 января 05:51
Фото: pixabay
В Ростове-на-Дону выбрали компанию, которая займется ремонтом Северного низового водохранилища, говорится в материалах Госзакупок.

Стоимость работ составит около 24 миллиона рублей, их необходимо завершить до 21 марта текущего года. Рабочие заменят проржавевшие конструкции, а также очистят водопроводящие трубы.

Участником стала только одна организация «Регионинвест», ее и выбрали победителем.

Напомним, что весной 2021 года из-за крупного бревна прорвало дамбу Северного водохранилища. Это привело к тому, что оно обмелело.

Ранее ростовчане попросили сити-менеджера Алексея Логвиненко продать часы для ремонта в детской поликлинике № 7.

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