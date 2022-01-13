На ростовских рынках продавцов обяжут выдавать кассовые чеки

По словам начальника регионального отдела оперативного контроля УФНС Вячеслава Диденко, кассовые чеки будут способствовать налаживанию контроля за продаваемой продукцией.
В ведомстве было разработано приложение, с помощью которого можно будет проверить подлинность платежных документов. Кроме того, отсканировав чек клиент может получить информацию о покупаемом продукте.
Ранее стало известно, что в Ростовскую область пришла партия, состоящая из 1,5 тонны колбасный изделий, выпущенных в Донбассе. Продукция предназначена для продажи.