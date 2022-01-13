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На ростовских рынках продавцов обяжут выдавать кассовые чеки

13 января 07:39
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростовской области на рынках и ярмарках продавцов хотят обязать выдавать кассовые чеки клиентам, сообщается в передаче «Вести Дон».

По словам начальника регионального отдела оперативного контроля УФНС Вячеслава Диденко, кассовые чеки будут способствовать налаживанию контроля за продаваемой продукцией.

В ведомстве было разработано приложение, с помощью которого можно будет проверить подлинность платежных документов. Кроме того, отсканировав чек клиент может получить информацию о покупаемом продукте.

Ранее стало известно, что в Ростовскую область пришла партия, состоящая из 1,5 тонны колбасный изделий, выпущенных в Донбассе. Продукция предназначена для продажи.

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