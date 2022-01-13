Ростовский врач рассказал, как коронавирус влияет на зрение

Заболевание ростовчан новым штаммом омикрон, а также приближение пятой волны заболеваемости ковидом заставляют задуматься о здоровье. Большинство переболевших жалуются на потерю обоняния и вкуса - основных органов чувств.
Ростовские офтальмологи рассказали, что коронавирус может поражать и зрение.
«В нашей клинике было несколько пациентов, у которых после ковида обнаружили поражение сетчатки. Зрение снижается только при поражении центральных отделов, а если воспалительный очаг находится на периферии, зрение не страдает», - рассказывает офтальмолог Татьяна Каргальцева.
Усугубляет ситуацию и карантин, обязательный для всех заболевших и контактировавших: они могут перенапрягать зрение излучением от гаджетов и недостатком свежего воздуха, необходимого для нормализации внутриглазного давления.