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Ростовский врач рассказал, как коронавирус влияет на зрение

13 января 04:52
Фото: pinterest.com
После ковида у некоторых пациентов обнаруживается поражение сетчатки, рассказал RostovGazeta офтальмолог

Заболевание ростовчан новым штаммом омикрон, а также приближение пятой волны заболеваемости ковидом заставляют задуматься о здоровье. Большинство переболевших жалуются на потерю обоняния и вкуса - основных органов чувств.

Ростовские офтальмологи рассказали, что коронавирус может поражать и зрение.

«В нашей клинике было несколько пациентов, у которых после ковида обнаружили поражение сетчатки. Зрение снижается только при поражении центральных отделов, а если воспалительный очаг находится на периферии, зрение не страдает», - рассказывает офтальмолог Татьяна Каргальцева.

Усугубляет ситуацию и карантин, обязательный для всех заболевших и контактировавших: они могут перенапрягать зрение излучением от гаджетов и недостатком свежего воздуха, необходимого для нормализации внутриглазного давления.

Ранее RostovGazeta писала о том, что Голубев боится ухудшения ситуации с коронавирусом.

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