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В Ростовской области в пожарах погибли два пенсионера 12 января

13 января 13:12
Фото: 61.mchs.gov.ru
В Ростовской области два пенсионера стали жертвами пожаров, подробности рассказали в УМЧС региона.

В Ростовской области в среду, 12 января, из-за ожогов несовместимых с жизнью скончались 84-летняя женщина и 71-летний мужчина.

Первый пожар случился на 4-м Линейном проспекте Таганрога в 5.34 мск, когда огонь охватил частное домовладение, в котором находился 71-летний мужчина. С пожаром боролись восемь сотрудников экстренных служб, которые использовали две спецмашины. Им удалось спасти другого человека, который также находился в доме.

Второй пожар произошел на Комсомольской, 26 в Гукове в 8.11 мск. Жертвой огня стала 84-летняя женщина, которая погибла от полученных в пожаре ожогов.

Кроме того в УМЧС сообщили, что за 12 января удалось зарегистрировать 11 пожаров техногенного характера, в которых удалось спасти 20 жителей региона.

Ранее в Ростовской области объявили, что в пожарах до 10 января погибли несколько человек, при этом во время несчастных случаев некоторые из погибших находились под действием алкоголя.

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