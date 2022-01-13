В Ростовской области в пожарах погибли два пенсионера 12 января

Первый пожар случился на 4-м Линейном проспекте Таганрога в 5.34 мск, когда огонь охватил частное домовладение, в котором находился 71-летний мужчина. С пожаром боролись восемь сотрудников экстренных служб, которые использовали две спецмашины. Им удалось спасти другого человека, который также находился в доме.