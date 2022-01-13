Югорский лыжный марафон-2022 состоится в Ханты-Мансийске в апреле

В массовом старте принять участие смогут граждане в возрасте до 64 лет включительно, а для лыжников 65 лет и старше марафон состоится в онлайн-режиме. Кроем того, к дистанциям в 25 и 50 километров будут допущены спортсмены от 18 лет. Зарегистрироваться на соревнование можно будет на сайте марафона с 17 января.