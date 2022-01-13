Югорский лыжный марафон-2022 состоится в Ханты-Мансийске в апреле

Ярким элементом данного события в текущем году станет отдельный забег на 50 километром классическим стилем, который пройдет в первый день соревнований, 8 апреля. Как ожидают организаторы гонки, забег, как и отмена регистрационного сбора, привлечет новых профессиональных марафонцев, сообщает Sovsport.ru.
Столица Югры ежегодно принимает лыжный марафон начиная с 2013 года. В частности, соревнования проходят в пойме реки Горная. Организаторами мероприятия выступают окружное правительство, банк «Открытие», АУ «ЮграМегаСпорт» и Федерация лыжных гонок Югры.
Традиционно данное мероприятие объединяет тысячи российских и международных гостей и участников. В прошлом сезоне Югорский лыжный марафон побил рекорд одновременного массового старта — более 2,8 тысячи человек. Также марафон стал третьим лыжным марафоном в России по количеству финишеров на дистанции 50 километров.
Соревнования будут бесплатными для участников забега, как и в минувшем году. Кроме того, отменен регистрационный сбор. При этом допуск к участию в марафоне будет предоставлен спортсменам, имеющим QR-коды о прохождении вакцинации против коронавируса или справки о перенесенной болезни.
Сообщается, что в первый день соревнований, восьмого апреля, марафонцы пробегут 50 километров классическим стилем, на второй день пройдет массовый забег. Участникам будет предложено на выбор три дистанции: 5, 25 и 50 километров свободным стилем.
В массовом старте принять участие смогут граждане в возрасте до 64 лет включительно, а для лыжников 65 лет и старше марафон состоится в онлайн-режиме. Кроем того, к дистанциям в 25 и 50 километров будут допущены спортсмены от 18 лет. Зарегистрироваться на соревнование можно будет на сайте марафона с 17 января.
Как заметил управляющий Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталий Мосунов, в 2022 году Югорский лыжный марафон продлится дольше обычного: марафонцы будут соревноваться два дня.
«Марафон стал ближе к формату международных лыжных марафонов, которые предусматривают отдельные забеги для классического и конькового стиля. „Открытие“ — традиционный партнер марафона, и я рад, что в этом году мы остаемся верным другом и партнером этого значимого для ХМАО-Югры, и для любителей спорта праздника», — прокомментировал Виталий Мосунов.
В качестве официальных информационных партнеров Югорского лыжного марафона — 2022 выступят ИД «Советский спорт» и федеральный медиахолдинг 1MI.