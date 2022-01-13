Заболевший омикроном шестимесячный ребенок лечится дома в Ростовской области

Напомним, что первый случай омикрона зарегистрировали у прибывшего из Конго студента. Во вторник стало известно, что заразились также ростовчанка и шестимесячный ребенок. Эти случаи никак не связаны между собой.
«Госпитализация ребенку не потребовалась, он проходит лечение дома. Лечебно-профилактическая организация будет в течение 14 дней контролировать ситуацию», — пишет ТАСС со ссылкой на слова Ковалева.
Он добавил, что заболевшая ростовчанка не является его матерью. Это две разные семьи, во всех случаях пациенты находятся на карантине.