rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Заболевший омикроном шестимесячный ребенок лечится дома в Ростовской области

13 января 09:32
Фото: user18526052/freepik.com
В Ростовской области маленький ребенок, заразившийся штаммом омикрон, проходит лечение дома, заявил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

Напомним, что первый случай омикрона зарегистрировали у прибывшего из Конго студента. Во вторник стало известно, что заразились также ростовчанка и шестимесячный ребенок. Эти случаи никак не связаны между собой.

«Госпитализация ребенку не потребовалась, он проходит лечение дома. Лечебно-профилактическая организация будет в течение 14 дней контролировать ситуацию», — пишет ТАСС со ссылкой на слова Ковалева.

Он добавил, что заболевшая ростовчанка не является его матерью. Это две разные семьи, во всех случаях пациенты находятся на карантине.

Напомним, что Ростов вошел в топ-10 регионов с самыми жесткими ограничениями из-за COVID-19.

Материалы по теме
В Ростове пересадили сердце пациенту с подтвержденным коронавирусомВрач рассказал, что отличает «Омикрон» от других штаммов коронавирусаВ Ростовской области подтвердили еще 391 случай коронавируса
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00