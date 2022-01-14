Стало известно, кто занял пост главы Региональной корпорации развития в Ростове

Ранее Тихонов на протяжении пяти лет занимал пост главы министерства промышленности и энергетики Ростовской области, а также непродолжительное время был заместителем губернатора региона. В сфере его ответственности были вопросы, связанные с промышленностью, энергетикой и транспортом. Кроме того, Тихонов был главой ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева».