Суд обязал администрацию Ростова оформить в собственность более 700 дорог в 2022 году

Надзорное ведомство проверку проверку соблюдения требований закона в сфере безопасности дорожного движения. В результате зарегистрировали нарушения.
«Администрация не поставила на учет свыше 700 дорог. Если за ними не следить, то они могут быть разрушены», — сказано в сообщении.
В результате в суд направили заявление с требованием взять объекты на баланс. Все требования были удовлетворены.
Ранее стало известно, что Ростову необходимо тратить 1,2 млрд рублей каждый год, чтобы иметь хорошие дороги.