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Суд обязал администрацию Ростова оформить в собственность более 700 дорог в 2022 году

14 января 05:48
Фото: pixabay
Администрацию Ростова-на-Дону обязали взять на баланс более 700 дорог, чтобы сохранить их в нормальном состоянии, сообщили в региональной прокуратуре.

Надзорное ведомство проверку проверку соблюдения требований закона в сфере безопасности дорожного движения. В результате зарегистрировали нарушения.

«Администрация не поставила на учет свыше 700 дорог. Если за ними не следить, то они могут быть разрушены», — сказано в сообщении.

В результате в суд направили заявление с требованием взять объекты на баланс. Все требования были удовлетворены.

Ранее стало известно, что Ростову необходимо тратить 1,2 млрд рублей каждый год, чтобы иметь хорошие дороги.

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