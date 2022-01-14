«В Новочеркасске теперь выше»: ростовчане обсуждают падение главной городской елки

Днем, 14 января, ураганный ветер снес главную елку Ростова. Отмечается, что конструкция елки развалилась на части.
«Задержать преступника по горячим следам не удалось», — пошутил один из комментаторов.
«Под шумок можно эту списать и новую закупить», — написал другой пользователь.
Одна женщина расстроились, что не успела сфотографироваться с елкой. Ей предложили сделать необычное селфи: «Вы еще можете сфоткаться лёжа. Такой фотки точно ни у кого не будет».
«Это как её закрепить нужно было, чтобы мало того, что она позорно упала, так ещё и это несло угрозу для людей. Хорошо, что там никого не прибило, а то был бы новый год», — добавила еще одна пользовательница.
Кроме того, ростовчане вспомнили о негласном соревновании между Ростовом и Новочеркасском, связанным с высотой главной новогодней елки. Победил Ростов, чья елка оказалась на два метра выше, чем в казачьей столице. Однако после 14 января Новочеркасск вновь оказался в лидерах, теперь именно там стоит самая высокая новогодняя елка в регионе.
Ранее стало известно, что в Ростове было убрано почти четыре тысячи кубометров мусора от елочных базаров после новогодних праздников.