В Ростовской области ищут молодую женщину, пропавшую без вести 9 января

В отряде поделились приметами девушки, сообщив, что ее рост составляет около 1,68 метра, сама женщина имеет среднее телосложение и является темноволосой и кареглазой. Во время своего отъезда она надела розовую куртку с темными джинсами и темные кроссовки с белой подошвой.