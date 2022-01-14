В Ростовской области ищут молодую женщину, пропавшую без вести 9 января

Добровольцы поискового отряда рассказали, что 26-летняя жительница Гукова перестала выходить на связь с родными в воскресенье, 9 января, после того, как отправилась в Ростов.
В отряде поделились приметами девушки, сообщив, что ее рост составляет около 1,68 метра, сама женщина имеет среднее телосложение и является темноволосой и кареглазой. Во время своего отъезда она надела розовую куртку с темными джинсами и темные кроссовки с белой подошвой.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Эльвиры или обстоятельствах ее исчезновения, попросили позвонить по номеру 8-800-700-54-52 или сообщить по номеру вызова экстренных служб 112.
Ранее в Ростовской области удалось найти живой девочку-подростка, которая пропала месяц назад. Обстоятельства ее пропажи и место, где она находилась, общественности не сообщили.