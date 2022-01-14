В Ростовской области количество жертв коронавируса снизилось до 11 человек

Местные власти рассказали, от коронавируса в Ростовской области скончались 11 человек, среди которых было семь женщин возрастом от 51 до 81 года и четыре мужчины в возрасте от 55 до 80 лет. С начала пандемии на территории региона от COVID-19 погибли уже 9864 местных жителя.