rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростовской области количество жертв коронавируса снизилось до 11 человек

14 января 09:12
Фото: dscstudios/freepik.com
В Ростовской области жертвами коронавируса признали 11 человек в возрасте от 51 до 81 года, об этом объявили в правительстве региона.

Местные власти рассказали, от коронавируса в Ростовской области скончались 11 человек, среди которых было семь женщин возрастом от 51 до 81 года и четыре мужчины в возрасте от 55 до 80 лет. С начала пандемии на территории региона от COVID-19 погибли уже 9864 местных жителя.

Вместе с этим суточная заболеваемость «подскочила» на 31 человека и к утру 14 января составила 422 зараженных. Коэффициент распространения ковида возрос до 0,94, а показатель заболевших — до 4,7% на сто тысяч жителей.

Вместе с этим сообщается, что большинство заболевших обнаружили в Ростове, Волгодонске и Таганроге, 34,4% из выявленных случаев составили молодые люди от 18 до 45 лет.

Кроме того в ковидных госпиталях к ИВЛ подключили 27 больных в тяжелом состоянии, всего на лечении находятся более 1,9 тысячи пациентов.

В вакцинации от коронавируса приняли участие более 1,97 миллиона добровольцев, из которых вторую дозу препарата 13 января получили почти 1,7 тысячи человек.

Ранее врач из Ростова дал прогноз о начале новой волны коронавируса.

Материалы по теме
Ростовчане назвали предсказуемыми заявления властей о новой волне коронавирусаВрач рассказал, что отличает «Омикрон» от других штаммов коронавирусаПервый заболевший омикрон-штаммом коронавируса в Ростове выздоровел в начале января
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00