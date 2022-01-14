В Ростовской области количество жертв коронавируса снизилось до 11 человек

Местные власти рассказали, от коронавируса в Ростовской области скончались 11 человек, среди которых было семь женщин возрастом от 51 до 81 года и четыре мужчины в возрасте от 55 до 80 лет. С начала пандемии на территории региона от COVID-19 погибли уже 9864 местных жителя.
Вместе с этим суточная заболеваемость «подскочила» на 31 человека и к утру 14 января составила 422 зараженных. Коэффициент распространения ковида возрос до 0,94, а показатель заболевших — до 4,7% на сто тысяч жителей.
Вместе с этим сообщается, что большинство заболевших обнаружили в Ростове, Волгодонске и Таганроге, 34,4% из выявленных случаев составили молодые люди от 18 до 45 лет.
Кроме того в ковидных госпиталях к ИВЛ подключили 27 больных в тяжелом состоянии, всего на лечении находятся более 1,9 тысячи пациентов.
В вакцинации от коронавируса приняли участие более 1,97 миллиона добровольцев, из которых вторую дозу препарата 13 января получили почти 1,7 тысячи человек.