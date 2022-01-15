«Квартиры все в дыму»: в центре Ростова загорелось кафе на Пушкинской

«Самая ужасное что жильцам отключили отопление и свет. Квартиры все в дыму. Многим людям некуда идти и им придётся душиться дымом. Н-да, ситуация, а на улице как-то не очень тепло. Плюс ещё и ветер. Где блин наши власти?», — прокомментировали происшествие горожане.