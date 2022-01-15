«Квартиры все в дыму»: в центре Ростова загорелось кафе на Пушкинской

Экстренные службы получили сообщение о пожаре в 22.40 мск, когда на улице Пушкинской, 75 огонь уже охватил первый этаж здания.
Очевидцы события сообщают, что пожар 14 января сопровождался задымлением всего жилого здания. Огонь был ликвидирован в 23.19 мск на площади в 20 квадратных метров, в результате возгорания никто не пострадал.
В пожаротушении пришлось задействовать 15 сотрудников и шесть единиц спецтехники.
Однако горожане заметили, что во время устранения пожара экстренным службам пришлось перекрыть водоснабжение и электроснабжение, а также отопление. Ростовчане заметили, что подобные меры были чрезмерными, учитывая холода и бурю, которые ударили по городу в последние дни.
«Самая ужасное что жильцам отключили отопление и свет. Квартиры все в дыму. Многим людям некуда идти и им придётся душиться дымом. Н-да, ситуация, а на улице как-то не очень тепло. Плюс ещё и ветер. Где блин наши власти?», — прокомментировали происшествие горожане.