Пять человек погибли при пожаре в доме в Ростовской области 15 января в 2022 году

В Ростовской области обнаружили тела пяти человек при тушении пожара в поселке Глубокий, сообщили в региональном УМЧС.

Ночью в субботу, 15 января, очевидцы заявили о пожаре в частном доме. Он находится на улице Фрунзе, 74. К момент приезда пожарных дом был полностью охвачен огнем. Пламя распространилось на площади 48 квадратных метров. «Во время разбора сгоревших конструкций нашли тела пятерых человек. В данный момент устанавливаются их личности», — говорится в публикации. Всего к ликвидации последствий пожара привлекли 21 человека. Теперь проверку проводит прокуратура. Ранее более 60 человек эвакуировали при пожаре в отделении почты в Ростове.