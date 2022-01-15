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Posted 15 января 2022, 07:04

Published 15 января 2022, 07:04

Modified 1 октября, 14:58

Updated 1 октября, 14:58

Пять человек погибли при пожаре в доме в Ростовской области 15 января в 2022 году

15 января 2022, 07:04
В Ростовской области обнаружили тела пяти человек при тушении пожара в поселке Глубокий, сообщили в региональном УМЧС.

Ночью в субботу, 15 января, очевидцы заявили о пожаре в частном доме. Он находится на улице Фрунзе, 74.

К момент приезда пожарных дом был полностью охвачен огнем. Пламя распространилось на площади 48 квадратных метров.

«Во время разбора сгоревших конструкций нашли тела пятерых человек. В данный момент устанавливаются их личности», — говорится в публикации.

Всего к ликвидации последствий пожара привлекли 21 человека. Теперь проверку проводит прокуратура.

Ранее более 60 человек эвакуировали при пожаре в отделении почты в Ростове.

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