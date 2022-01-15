Пять человек погибли при пожаре в доме в Ростовской области 15 января в 2022 году

Posted 15 января 2022, 07:04
Published 15 января 2022, 07:04
Modified 1 октября, 14:58
Updated 1 октября, 14:58
Ночью в субботу, 15 января, очевидцы заявили о пожаре в частном доме. Он находится на улице Фрунзе, 74.
К момент приезда пожарных дом был полностью охвачен огнем. Пламя распространилось на площади 48 квадратных метров.
«Во время разбора сгоревших конструкций нашли тела пятерых человек. В данный момент устанавливаются их личности», — говорится в публикации.
Всего к ликвидации последствий пожара привлекли 21 человека. Теперь проверку проводит прокуратура.