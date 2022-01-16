Более 100 человек тушат загоревшийся склад в Ростове

Загорелись помещения на площади 300 квадратных метров. Пожар начался в 04.46 мск в ночь на воскресенье, причина пока не раскрывается.
В 05.17 мск возгоранию присвоили второй ранг сложности. Изначально к ликвидации огня привлекли 42 человек, они использовали 14 единиц техники.
К 06.33 возгорание удалось локализовать, но количество пожарных увеличили. В данный момент ликвидировано открытое горение.
Ранее пять человек погибли при пожаре в Ростовской области. В этом случае загорелся частный дом, внутри которого и нашли тела.