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Дон может выйти из берегов в Ростовской области из-за сильного ветра

16 января 16:26
Фото: https://pixabay.com/photos/hand-sea-water-waves-clouds-help-3067236/
В Ростовской области на устьевом участке реки Дон вечером 17 января до утра 18 января возможен ветровой нагон воды, сообщили в региональном УМЧС.

В УМЧС также предупредили, что уровень воды у Азова может превысить неблагоприятную отметку, у Ростова уровень воды может достигнуть этой отметки, а у Аксая – приблизиться к ней.

Ранее синоптики сообщили, что с 17 по 23 января в Ростове могут выпасть сильные осадки в виде дождя, снега и мокрого снега.

Напомним, 10 января в донской столице в районе Гребного канала был затоплен подземный переход. Местные жители обвинили в произошедшем местные власти, которые не предусмотрели в этом районе системы водоотведения.

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