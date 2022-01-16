Дон может выйти из берегов в Ростовской области из-за сильного ветра

В УМЧС также предупредили, что уровень воды у Азова может превысить неблагоприятную отметку, у Ростова уровень воды может достигнуть этой отметки, а у Аксая – приблизиться к ней.
Ранее синоптики сообщили, что с 17 по 23 января в Ростове могут выпасть сильные осадки в виде дождя, снега и мокрого снега.
Напомним, 10 января в донской столице в районе Гребного канала был затоплен подземный переход. Местные жители обвинили в произошедшем местные власти, которые не предусмотрели в этом районе системы водоотведения.