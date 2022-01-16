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Еще четыре пенсионера скончались из-за коронавируса в Ростовской области

16 января 08:37
Фото: pixabay
В Ростовской области за сутки зарегистрировали четыре смерти из-за осложнений при коронавирусе, сообщили в облправительстве.

Умерли 80-летняя женщина и трое мужчин, которым было 71, 75, 93 года. У всех оказались хронические заболевания.

За это время заболели 494 человека и вылечились более 200 пациентов. В ковидных госпиталях остаются две тысячи граждан.

За все время заразились 199597 местных жителей, выздоровели 180 тысяч пациентов. Жертвами инфекции стали 9880 зараженных.

Добавим, что в регионе начал распространяться штамм омикрон, пока зарегистрировали три случая. Одного из пациентов выписали, им оказался студент из Конго. Подробный материал о новой разновидности коронавируса читайте по ссылке.

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#Новости#Происшествия
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