Еще четыре пенсионера скончались из-за коронавируса в Ростовской области

Умерли 80-летняя женщина и трое мужчин, которым было 71, 75, 93 года. У всех оказались хронические заболевания.
За это время заболели 494 человека и вылечились более 200 пациентов. В ковидных госпиталях остаются две тысячи граждан.
За все время заразились 199597 местных жителей, выздоровели 180 тысяч пациентов. Жертвами инфекции стали 9880 зараженных.
Добавим, что в регионе начал распространяться штамм омикрон, пока зарегистрировали три случая. Одного из пациентов выписали, им оказался студент из Конго. Подробный материал о новой разновидности коронавируса читайте по ссылке.