«Очередное место для ТЦ»: ростовчане увидели злой умысел при пожаре на складе

Крупное возгорание началось ночью в воскресенье, его площадь достигла 300 квадратных метров. В течение нескольких часов удалось ликвидировать открытое горение.
К ликвидации огня пришлось привлечь более 100 человек. До сих пор не появилось информации о полной ликвидации пожара.
В соцсетях пользователи не поверили, что склад загорелся сам по себе. Они уверены, что теперь на этой территории появится торговый центр или очередной жилкомплекс.
«Склады превращаются… Превращаются склады… В очередные высотные коробки», — написали пользователи.
«Очередное место для жилкомплекса или торгового центра», — прозвучало в комментариях.