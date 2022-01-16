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«Очередное место для ТЦ»: ростовчане увидели злой умысел при пожаре на складе

16 января 07:19
Фото: МЧС по РО
В Ростове-на-Дону на улице Локомотивной, 2а произошел крупный пожар на складе, местные жители считают, теперь здесь построят торговый центр, обсуждение началось в соцсети «ВКонтакте».

Крупное возгорание началось ночью в воскресенье, его площадь достигла 300 квадратных метров. В течение нескольких часов удалось ликвидировать открытое горение.

К ликвидации огня пришлось привлечь более 100 человек. До сих пор не появилось информации о полной ликвидации пожара.

В соцсетях пользователи не поверили, что склад загорелся сам по себе. Они уверены, что теперь на этой территории появится торговый центр или очередной жилкомплекс.

«Склады превращаются… Превращаются склады… В очередные высотные коробки», — написали пользователи.

«Очередное место для жилкомплекса или торгового центра», — прозвучало в комментариях.

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