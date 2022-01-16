Ростовчане осудили нападение живодеров на котокафе во время пожара

Напомним, что в субботу вечером из-за упавшей в таз с водой лампы начался крупный пожар. Полностью сгорели помещения карантина и стационара.

Из-за возгорания погибли несколько животных, часть питомцев находится в клиниках. Другие жильцы оказались сильно напуганы и попрятались.

Кроме того, пока сотрудники искали животных, неизвестные отравили собак. Они выжили, но плохо себя чувствуют.

«Да ну… Да как так… Зачем еще и собак травить…», — прокомментировали подписчики.

«Бесконечно жаль погибших котиков… Сколько испытаний выпадает на ваши плечи…», — говорится в комментариях.

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