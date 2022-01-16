В России 36% граждан уверены в увеличении рынка удаленной работы после пандемии

В издании сообщили, что Фонд «Общественное мнение» провел опрос, который позволил выяснить, что 36% россиян уверены в росте рынка труда для сотрудников, желающих работать удаленно.
Рост предложений ожидают в конце пандемии коронавируса. При этом изменений рынка труда в большинстве ожидают те респонденты, что находятся в возрасте от 18 до 30 лет и завершили свое обучение в высших образовательных учреждениях. Общая доля участников опроса, согласных с подобным прогнозом, составила 51%.
Еще 16% респондентов напротив ожидают, что сотрудников, что работают дистанционно, станет меньше. В большинстве своем это люди пенсионного и предпенсионного возраста и те, кто получил среднее специальное образование — их 20% и 19% соответственно.
Оставшиеся 28% граждан сказали, что не будут делать прогнозов, так как не ожидают изменений рынка труда. В большинстве своем так ответили люди от 46 до 60 лет.
Ранее в Ростовской области Роспотребнадзор призвал перевести 30% сотрудников на дистанционный формат работы.