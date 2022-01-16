В России 36% граждан уверены в увеличении рынка удаленной работы после пандемии

Рост предложений ожидают в конце пандемии коронавируса. При этом изменений рынка труда в большинстве ожидают те респонденты, что находятся в возрасте от 18 до 30 лет и завершили свое обучение в высших образовательных учреждениях. Общая доля участников опроса, согласных с подобным прогнозом, составила 51%.