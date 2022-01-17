Как в прощальном зале: в ЗАГСах Ростовской области запретили смеяться

В Ростовской области обновили свод правил по организации торжеств в ЗАГСах региона. Неизменным осталось правило об уплате госпошлины на право зарегистрировать брак, после чего каждая пара может провести торжественную церемонию. Продолжительность церемонии может составить до 40 минут, и в ходе бракосочетания сотрудник ЗАГСа должен будет произнести торжественную речь.
В целом сам сценарий церемоний остался неизменным. В нем по-прежнему учитываются торжественная встреча пары, заключающей брак, вместе с их гостями, а также подписание документа о согласии на регистрацию брака, обмен кольцами и остальные привычные этапы церемонии.
Однако в своде правил указано, что для посещения бракосочетания гости и новобрачные не могут быть в верхней одежде, их обувь должна быть чистой, а присутствующие не должны иметь при себе крупных сумок.
Отдельное требование — это соблюдение правил приличия, в том числе запрет на громкие разговоры, восклицания и смех. Также в залах регистрации брака запрещено употребление алкоголя, прием пищи, курение, а также действует запрет на причинение материального ущерба имуществу ЗАГСов.
Однако ростовчане остались недовольны нововведениями.
«А после этого потом узнается, что 90% молодых пар не хотят жениться. Будет „весело“. Короче, как в прощальном зале — только молчать. Как в казарме чтобы было! Смеяться нельзя, а рыдать? И кричать, точнее шептать, теперь нужно не „горько“, а „грустно“», — заметили жители Ростовской области.
Другие же заметили, что подобное постановление стало результатом неприличного поведения некоторых граждан, а остальные сообщили, что готовы мыть обувь только в том случае, если им поставят ведро с тряпкой перед входом в ЗАГС.