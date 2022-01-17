Как в прощальном зале: в ЗАГСах Ростовской области запретили смеяться

«А после этого потом узнается, что 90% молодых пар не хотят жениться. Будет „весело“. Короче, как в прощальном зале — только молчать. Как в казарме чтобы было! Смеяться нельзя, а рыдать? И кричать, точнее шептать, теперь нужно не „горько“, а „грустно“», — заметили жители Ростовской области.