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Как в прощальном зале: в ЗАГСах Ростовской области запретили смеяться

17 января 16:46
Фото: Pexels.com
В Ростовской области ужесточили правила посещения и проведения церемоний бракосочетания в ЗАГСах, мнением о нововведениях жители поделились в соцсетях.

В Ростовской области обновили свод правил по организации торжеств в ЗАГСах региона. Неизменным осталось правило об уплате госпошлины на право зарегистрировать брак, после чего каждая пара может провести торжественную церемонию. Продолжительность церемонии может составить до 40 минут, и в ходе бракосочетания сотрудник ЗАГСа должен будет произнести торжественную речь.

В целом сам сценарий церемоний остался неизменным. В нем по-прежнему учитываются торжественная встреча пары, заключающей брак, вместе с их гостями, а также подписание документа о согласии на регистрацию брака, обмен кольцами и остальные привычные этапы церемонии.

Однако в своде правил указано, что для посещения бракосочетания гости и новобрачные не могут быть в верхней одежде, их обувь должна быть чистой, а присутствующие не должны иметь при себе крупных сумок.

Отдельное требование — это соблюдение правил приличия, в том числе запрет на громкие разговоры, восклицания и смех. Также в залах регистрации брака запрещено употребление алкоголя, прием пищи, курение, а также действует запрет на причинение материального ущерба имуществу ЗАГСов.

Однако ростовчане остались недовольны нововведениями.

«А после этого потом узнается, что 90% молодых пар не хотят жениться. Будет „весело“. Короче, как в прощальном зале — только молчать. Как в казарме чтобы было! Смеяться нельзя, а рыдать? И кричать, точнее шептать, теперь нужно не „горько“, а „грустно“», — заметили жители Ростовской области.

Другие же заметили, что подобное постановление стало результатом неприличного поведения некоторых граждан, а остальные сообщили, что готовы мыть обувь только в том случае, если им поставят ведро с тряпкой перед входом в ЗАГС.

Ранее в Ростовской области зафиксировали подъем рождаемости младенцев мужского пола.

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#Новости#Диана Троянская#Общество
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