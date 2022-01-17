Погрязший в долгах «Донречфлот» может избежать банкротства

Напомним, что компания «СХД Протон» приобрела у являющегося структурой Сбербанка «НРК Актива» долги двух организаций в Ростовской области. Речь идет о компании «Донречфлот» и «Азово-Донское пароходство».
Известно, что общий размер долга оценили на сумму более двух миллиардов рублей. Эти компании подписали мировое соглашение на часть долга.
В феврале суд рассмотрит еще одно заявление о мировом соглашении. Но подробности пока не раскрываются.
Добавим, что «СХД Протон» является московской компанией, которая занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом.
Что касается «Донречфлота», то он долгое время был в собственности сына бывшего вице-губернатора региона Михаила Швалева и дочери экс-губернатора Владимира Чуба.