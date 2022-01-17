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Погрязший в долгах «Донречфлот» может избежать банкротства

17 января 06:59
Фото: Alexxx Malev/CC BY-SA 2.0/flickr.com
Компания «Донречфлот», которая накопила крупные долги, заключила мировое соглашение с кредитором «СХД Протоном», говорится в документах Арбитражного суда Ростовской области.

Напомним, что компания «СХД Протон» приобрела у являющегося структурой Сбербанка «НРК Актива» долги двух организаций в Ростовской области. Речь идет о компании «Донречфлот» и «Азово-Донское пароходство».

Известно, что общий размер долга оценили на сумму более двух миллиардов рублей. Эти компании подписали мировое соглашение на часть долга.

В феврале суд рассмотрит еще одно заявление о мировом соглашении. Но подробности пока не раскрываются.

Добавим, что «СХД Протон» является московской компанией, которая занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Что касается «Донречфлота», то он долгое время был в собственности сына бывшего вице-губернатора региона Михаила Швалева и дочери экс-губернатора Владимира Чуба.

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