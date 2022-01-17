Ростовчане пожаловались на воду, которую невозможно пить

Глава региона Василий Голубев опубликовал фото леса зимой и пожелал всем хорошей недели. Но часть подписчиков начала жаловаться на проблемы, в том числе из-за качества воды.
«Просьба обратить внимание на водоснабжение в Левенцовке. Вода не пригодна не только для питья и приготовления пищи, но и для бытовых целей», — прозвучало в комментариях.
Местной жительнице ответили из администрации города и попросили по данным вопросам обращаться в Ростовводоканал. По информации мэрии, заявки рассматривают в течение одного дня.
До этого жители Шахт заявили, что питьевая вода в городе опасна для здоровья. По их словам, она пахнет хлоркой и в ней страшно мыть посуду.