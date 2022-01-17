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Ростовчане пожаловались на воду, которую невозможно пить

17 января 10:52
Фото: maxpixel.net
В Ростове-на-Дону невозможно пить воду в микрорайоне Левенцовский, пожаловались горожане губернатору.

Глава региона Василий Голубев опубликовал фото леса зимой и пожелал всем хорошей недели. Но часть подписчиков начала жаловаться на проблемы, в том числе из-за качества воды.

«Просьба обратить внимание на водоснабжение в Левенцовке. Вода не пригодна не только для питья и приготовления пищи, но и для бытовых целей», — прозвучало в комментариях.

Местной жительнице ответили из администрации города и попросили по данным вопросам обращаться в Ростовводоканал. По информации мэрии, заявки рассматривают в течение одного дня.

До этого жители Шахт заявили, что питьевая вода в городе опасна для здоровья. По их словам, она пахнет хлоркой и в ней страшно мыть посуду.

По словам горожан, местные жители из-за воды попадают в инфекционную больницу.

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