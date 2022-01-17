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Сообщения о минировании получили почти все школы Новочеркасска

17 января 10:13
Фото: novochgrad.ru
школа №1
В Новочеркасске неизвестные заявили о бомбах почти во всех школах, сообщили в городской администрации.

Подобные сообщения организации начали получать в понедельник утром. Электронные письма получили 21 учреждение из 22.

Представители экстренных служб обследовали 14 зданий, взрывчатых веществ не обнаружили. На местах работают полицейские, кинологи и саперы.

«Детей распустили по домам. В школах № 1, 2, 7, 23, 24 и 25, как обычно, будет организована вторая смена», — сказано в сообщении.

В остальных учреждениях проверки продолжаются. После этого занятия будут продолжены в обычном режиме.

Добавим, что в этот же день в Ростове пришлось начать проверку 85 школ из-за аналогичных угроз. Эвакуации проходят по всей стране с прошлой недели.

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