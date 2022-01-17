Сообщения о минировании получили почти все школы Новочеркасска

Подобные сообщения организации начали получать в понедельник утром. Электронные письма получили 21 учреждение из 22.
Представители экстренных служб обследовали 14 зданий, взрывчатых веществ не обнаружили. На местах работают полицейские, кинологи и саперы.
«Детей распустили по домам. В школах № 1, 2, 7, 23, 24 и 25, как обычно, будет организована вторая смена», — сказано в сообщении.
В остальных учреждениях проверки продолжаются. После этого занятия будут продолжены в обычном режиме.
Добавим, что в этот же день в Ростове пришлось начать проверку 85 школ из-за аналогичных угроз. Эвакуации проходят по всей стране с прошлой недели.