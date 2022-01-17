Старые здания на Береговой в Ростове признали объектами культурного наследия

Речь идет о наследии промышленника Дмитрия Пастухова, у которого был собственный механический завод. Остатки корпусов одобрили для того, чтобы внести в перечень выявленных ОКН.
Одно из зданий получилось довольно необычным, так как над ним надстроили два этажа. Этот объект является уникальным в своем роде.
«Теперь будет возможность оставить материальную память в городе об этом человеке. Участок набережной можно будет избавить от „освоения“ со стороны застройщиков», — прокомментировали активисты.
Ранее в Ростове-на-Дону уже снесли несколько исторических зданий, несмотря на протесты общественников. При этом мэрию обвинили в серьезных нарушениях во время проведения работ.
В городе остается еще много исторических зданий, борьбу за которые ведут общественники.