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Старые здания на Береговой в Ростове признали объектами культурного наследия

17 января 10:42
Фото: Bocharnikov / «МойФасад»
В Ростове-на-Дону исторической ценностью признали старинные здания по улице Береговой, сообщили активисты движения «Мой фасад».

Речь идет о наследии промышленника Дмитрия Пастухова, у которого был собственный механический завод. Остатки корпусов одобрили для того, чтобы внести в перечень выявленных ОКН.

Одно из зданий получилось довольно необычным, так как над ним надстроили два этажа. Этот объект является уникальным в своем роде.

«Теперь будет возможность оставить материальную память в городе об этом человеке. Участок набережной можно будет избавить от „освоения“ со стороны застройщиков», — прокомментировали активисты.

Ранее в Ростове-на-Дону уже снесли несколько исторических зданий, несмотря на протесты общественников. При этом мэрию обвинили в серьезных нарушениях во время проведения работ.

В городе остается еще много исторических зданий, борьбу за которые ведут общественники.

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