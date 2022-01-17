Украинские военные устроили пьяную перестрелку у границы Ростовской области

Участниками перестрелки оказались солдаты 24-й бригады Вооруженных сил Украины, которые устроили перестрелку после распития алкоголя на боевой позиции.
Офицер Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин рассказал, что в настоящий момент командование предпринимает попытки скрыть происшествие от высшего руководства.
Пьяный дебош со стрельбой произошел между военнослужащими 24-й бригады ВСУ, которые распивали алкоголь в позиции у Катериновки. В ходе пьяного конфликта один из солдат выстрелил в ногу собутыльника из штатного оружия. Командир бригады старался скрыть ранение, сообщив, что солдат был ранен в бою, но не преуспел, в результате чего подробности происшествия стали достоянием общественности.
Ранее украинский военный вышел в минное поле под действием наркотиков, что стало причиной взрыва и последующей гибели солдата ВСУ.