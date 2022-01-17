rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Украинские военные устроили пьяную перестрелку у границы Ростовской области

17 января 16:12
Фото: Pexels.com
Украинские солдаты устроили перестрелку на позициях у границы Ростовской области, об этом сообщил портал «Новороссия».

Участниками перестрелки оказались солдаты 24-й бригады Вооруженных сил Украины, которые устроили перестрелку после распития алкоголя на боевой позиции.

Офицер Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин рассказал, что в настоящий момент командование предпринимает попытки скрыть происшествие от высшего руководства.

Пьяный дебош со стрельбой произошел между военнослужащими 24-й бригады ВСУ, которые распивали алкоголь в позиции у Катериновки. В ходе пьяного конфликта один из солдат выстрелил в ногу собутыльника из штатного оружия. Командир бригады старался скрыть ранение, сообщив, что солдат был ранен в бою, но не преуспел, в результате чего подробности происшествия стали достоянием общественности.

Ранее украинский военный вышел в минное поле под действием наркотиков, что стало причиной взрыва и последующей гибели солдата ВСУ.

Материалы по теме
ВСУ увеличил число снайперов на границе с Ростовской областью в январе в 2022 годуУбийственные новости Ростова об орудиях ВСУ у границы региона и пособиях на похороныРядом с Ростовской областью замечено перемещение бронетехники ВСУ
#Новости#Политика
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00