Украинские военные устроили пьяную перестрелку у границы Ростовской области

Пьяный дебош со стрельбой произошел между военнослужащими 24-й бригады ВСУ, которые распивали алкоголь в позиции у Катериновки. В ходе пьяного конфликта один из солдат выстрелил в ногу собутыльника из штатного оружия. Командир бригады старался скрыть ранение, сообщив, что солдат был ранен в бою, но не преуспел, в результате чего подробности происшествия стали достоянием общественности.