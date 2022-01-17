В понедельник в Ростове-на-Дону «заминировали» 92 школы

По каждому объекту начали проверку представители экстренных служб. Работы завершились в 89 школах, информация о бомбах не подтвердилась.
«По остальным учреждениям проверки продолжаются. Образовательный процесс будет откорректирован совместно с Минобразования», — уточнили в управлении.
Напомним, что с прошлой недели по всей стране проходят массовые эвакуации различных учреждений из-за угроз о минировании. Не обошло это стороной и донской регион.
Некоторые жители области не исключают, что звонки могут поступать из Украины. Но каких-либо доказательств этого нет.