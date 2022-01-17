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В понедельник в Ростове-на-Дону «заминировали» 92 школы

17 января 15:10
Фото: pixabay
В Ростове-на-Дону в понедельник, 17 января, провели эвакуацию 92 образовательных учреждений, сообщает управление по делам ГО и ЧС.

По каждому объекту начали проверку представители экстренных служб. Работы завершились в 89 школах, информация о бомбах не подтвердилась.

«По остальным учреждениям проверки продолжаются. Образовательный процесс будет откорректирован совместно с Минобразования», — уточнили в управлении.

Напомним, что с прошлой недели по всей стране проходят массовые эвакуации различных учреждений из-за угроз о минировании. Не обошло это стороной и донской регион.

Некоторые жители области не исключают, что звонки могут поступать из Украины. Но каких-либо доказательств этого нет.

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