В Таганроге после скандала с трупами на улице возведут модульное здание морга

В Таганроге на Мариупольском шоссе, 50А планируют установить модульное здание морга площадью 150 квадратных метров. Его строительство обойдется городу почти в 20,2 миллиона рублей, а в самом здании разместят два стола, боксы для хранения тел, кабинеты для медработников и все необходимое для работы в условиях повышенной загруженности.
Однако в издании сообщили, что несмотря на обещания власти Таганрога не учли в городском бюджете на период с 2022 до 2024 года средства даже на разработку проектной документации по строительству здания.
Напомним, в середине декабря 2021 года вопрос хранения тел моргом Таганрога обсудили на федеральном телевидении. Именно тогда стало известно, что в ноябре городской морг стал оставлять тела на улице из-за загруженности своего персонала и нехватке мест для размещения.
Напомним, в середине декабря 2021 года вопрос хранения тел моргом Таганрога обсудили на федеральном телевидении. Именно тогда стало известно, что в ноябре городской морг стал оставлять тела на улице из-за загруженности своего персонала и нехватке мест для размещения.