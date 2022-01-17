В Таганроге после скандала с трупами на улице возведут модульное здание морга

В Таганроге на Мариупольском шоссе, 50А планируют установить модульное здание морга площадью 150 квадратных метров. Его строительство обойдется городу почти в 20,2 миллиона рублей, а в самом здании разместят два стола, боксы для хранения тел, кабинеты для медработников и все необходимое для работы в условиях повышенной загруженности.