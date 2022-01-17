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В Таганроге после скандала с трупами на улице возведут модульное здание морга

17 января 13:38
Фото: Pavel Tcholakov/CC BY 2.0/flickr.com
В Таганроге за 20 миллионов возведут модульное здание, чтобы увеличить вместимость городского патологоанатомического бюро, подробностями поделился портал «Ёрш. Таганрог».

В Таганроге на Мариупольском шоссе, 50А планируют установить модульное здание морга площадью 150 квадратных метров. Его строительство обойдется городу почти в 20,2 миллиона рублей, а в самом здании разместят два стола, боксы для хранения тел, кабинеты для медработников и все необходимое для работы в условиях повышенной загруженности.

Однако в издании сообщили, что несмотря на обещания власти Таганрога не учли в городском бюджете на период с 2022 до 2024 года средства даже на разработку проектной документации по строительству здания.

Напомним, в середине декабря 2021 года вопрос хранения тел моргом Таганрога обсудили на федеральном телевидении. Именно тогда стало известно, что в ноябре городской морг стал оставлять тела на улице из-за загруженности своего персонала и нехватке мест для размещения.

Напомним, в середине декабря 2021 года вопрос хранения тел моргом Таганрога обсудили на федеральном телевидении. Именно тогда стало известно, что в ноябре городской морг стал оставлять тела на улице из-за загруженности своего персонала и нехватке мест для размещения.

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