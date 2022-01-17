«За право покинуть Ростов это недорого»: ростовчане о подорожании проезда в аэропорт

Ранее стало известно, что стоимость проезд в автобусе по маршруту №700 выросла со 120 до 150 рублей. Это на 50% больше, чем год назад. Тогда билет на этот маршрут стоил 100 рублей. Кроме того, с октября прошлого года перевозчик стал взимать плату за провоз багажа в размере 50 рублей. При этом оплачивать эту услугу приходится даже тогда, когда в транспорте отсутствует багажное отделение.