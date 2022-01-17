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«За право покинуть Ростов это недорого»: ростовчане о подорожании проезда в аэропорт

17 января 13:32
Фото: donland.ru
Жители Ростова-на-дону возмутились подорожанием проезда в автобусах по маршруту, следующему до аэропорта Платов, сообщается в популярном городском паблике в соцсети «ВКонтакте».

«В цивилизованных странах, когда аэропорт строится на таком расстоянии от города-миллионника, его обеспечивают транспортной доступностью, проводя туда ветку скоростной электрички», — написал возмущенный ростовчанин в комментариях. При этом другой пользователь соцсети отметил, что «за право покинуть Ростов это недорого».

«Вроде есть планы на строительство аэроэкспресса, но это опять упирается в желание РЖД, а оно будет слабым с таким пассажиропотоком», — предположил другой комментатор.

Стоит отметить, что в Ростове уже рассматривался в прошлом году вопрос объединения проектов скоростного трамвая и аэроэкспресса до аэропорта Платов.

Фото: Ростовский городской транспорт

Ранее стало известно, что стоимость проезд в автобусе по маршруту №700 выросла со 120 до 150 рублей. Это на 50% больше, чем год назад. Тогда билет на этот маршрут стоил 100 рублей. Кроме того, с октября прошлого года перевозчик стал взимать плату за провоз багажа в размере 50 рублей. При этом оплачивать эту услугу приходится даже тогда, когда в транспорте отсутствует багажное отделение.

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