«За право покинуть Ростов это недорого»: ростовчане о подорожании проезда в аэропорт

«В цивилизованных странах, когда аэропорт строится на таком расстоянии от города-миллионника, его обеспечивают транспортной доступностью, проводя туда ветку скоростной электрички», — написал возмущенный ростовчанин в комментариях. При этом другой пользователь соцсети отметил, что «за право покинуть Ростов это недорого».
«Вроде есть планы на строительство аэроэкспресса, но это опять упирается в желание РЖД, а оно будет слабым с таким пассажиропотоком», — предположил другой комментатор.
Стоит отметить, что в Ростове уже рассматривался в прошлом году вопрос объединения проектов скоростного трамвая и аэроэкспресса до аэропорта Платов.
Ранее стало известно, что стоимость проезд в автобусе по маршруту №700 выросла со 120 до 150 рублей. Это на 50% больше, чем год назад. Тогда билет на этот маршрут стоил 100 рублей. Кроме того, с октября прошлого года перевозчик стал взимать плату за провоз багажа в размере 50 рублей. При этом оплачивать эту услугу приходится даже тогда, когда в транспорте отсутствует багажное отделение.