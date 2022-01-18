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Более 160 нарушителей масочного режима поймали в ростовских автобусах за неделю

18 января 08:13
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону пассажиры общественного транспорта продолжают игнорировать меры профилактики коронавируса, сообщили в городской администрации.

Рейды проводят ежедневно и каждый раз попадаются пассажиры, которые не считают нужным надевать маски. За прошлую неделю удалось проверить 2,9 тысячи автобусов.

«Всего составили 165 административных материалов на нарушителей. Ими оказались только пассажиры», — уточнили в мэрии.

Транспортные предприятия самостоятельно проверили 1,7 тысячи единиц транспорта. В результате вынесли девять дисциплинарных взысканий в отношении водителей.

Добавим, что в области справиться с коронавирусом пока не получается. С начала пандемии заразились более 200 тысяч человек и это количество продолжает расти.

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