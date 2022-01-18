Более 160 нарушителей масочного режима поймали в ростовских автобусах за неделю

Рейды проводят ежедневно и каждый раз попадаются пассажиры, которые не считают нужным надевать маски. За прошлую неделю удалось проверить 2,9 тысячи автобусов.
«Всего составили 165 административных материалов на нарушителей. Ими оказались только пассажиры», — уточнили в мэрии.
Транспортные предприятия самостоятельно проверили 1,7 тысячи единиц транспорта. В результате вынесли девять дисциплинарных взысканий в отношении водителей.
Добавим, что в области справиться с коронавирусом пока не получается. С начала пандемии заразились более 200 тысяч человек и это количество продолжает расти.