rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростове проверили 100% эвакуированных из-за минирования школ с 17 января

18 января 05:43
Фото: pixabay
В Ростове-на-Дону завершились проверки в школах, которые пришлось эвакуировать 17 января из-за угроз о минировании, заявил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Напомним, что в понедельник 92 образовательных учреждения получили на электронную почту письма. В тексте говорилось о заложенных бомбах и ненависти.

Представители экстренных служб эвакуировали все школы, после чего начали проверки. В них также задействовали полицейских и кинологов.

«Сейчас 100% образовательных организаций проверены, они безопасны для детей и сотрудников. Выражаю благодарность правоохранителям за проведенную работу», — прокомментировал Логвиненко.

Добавим, что массовые эвакуации в последнее время проводятся по всей стране.

Материалы по теме
В Ростовской области эвакуировали школу из-за сообщения о минировании 13 январяБолее 60 человек эвакуировали при пожаре в отделении почты в Ростове 13 январяБолее 50 школ эвакуировали в Ростове из-за сообщений о минировании в понедельник
#Новости#Город
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00