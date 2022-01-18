В Ростове проверили 100% эвакуированных из-за минирования школ с 17 января

Напомним, что в понедельник 92 образовательных учреждения получили на электронную почту письма. В тексте говорилось о заложенных бомбах и ненависти.
Представители экстренных служб эвакуировали все школы, после чего начали проверки. В них также задействовали полицейских и кинологов.
«Сейчас 100% образовательных организаций проверены, они безопасны для детей и сотрудников. Выражаю благодарность правоохранителям за проведенную работу», — прокомментировал Логвиненко.
Добавим, что массовые эвакуации в последнее время проводятся по всей стране.