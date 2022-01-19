Ростовчан предупредили о мошенниках, продающих красивые даты для свадьбы в феврале

Posted 19 января 2022, 14:50
Published 19 января 2022, 14:50
Modified 1 октября, 12:49
Updated 1 октября, 12:49
Однако в управлении отметили, что отдавать деньги за возможность пожениться в красивую дату бессмысленно. «Такие действия незаконны! Будьте внимательны! Есть свободные места, обращайтесь в отделы ЗАГС», — говорится в сообщении.
Ранее в ростовских СМИ вызвали резонанс новые правила поведения в стенах ЗАГСов на 2022 год, согласно которым на церемонии нельзя смеяться. В управлении ЗАГС отметили, что речь идет о том, что в стенах ЗАГСа в ходе церемонии бракосочетания не рекомендуется лишь громко смеяться.
Напомним, в конце прошлого года заместитель начальника управления МВД РФ по Ростову Михаил Хирхиров сообщил, что во второй половине 2021 года в Ростове изобличили 633 мошенника и задержали около 700 человек, которые были объявлены в розыск.