Ростовчан предупредили о мошенниках, продающих красивые даты для свадьбы в феврале

Ранее в ростовских СМИ вызвали резонанс новые правила поведения в стенах ЗАГСов на 2022 год, согласно которым на церемонии нельзя смеяться. В управлении ЗАГС отметили, что речь идет о том, что в стенах ЗАГСа в ходе церемонии бракосочетания не рекомендуется лишь громко смеяться.