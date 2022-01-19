Сотрудников старше 60 лет в Ростовской области обязали перевести на удаленку с января

Posted 19 января 2022, 07:31
Published 19 января 2022, 07:31
Modified 1 октября, 15:30
Updated 1 октября, 15:30
Это поручения прозвучало во время заседания. Такие меры также коснутся работников, у которых есть хронические заболевания.
Строгие ограничения планируется продлить в домах престарелых. Причиной стал резкий рост заболеваемости и пятая волна коронавируса.
Глава регионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев рассказал, что заболеваемость выросла на 30%. В том числе среди всех возрастных групп у детей.
Вместе с этим активно распространяется штамм омикрон, в области заболели 37 человек. И только трое из них были в других странах.