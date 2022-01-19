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Posted 19 января 2022, 07:31

Published 19 января 2022, 07:31

Modified 1 октября, 15:30

Updated 1 октября, 15:30

Сотрудников старше 60 лет в Ростовской области обязали перевести на удаленку с января

19 января 2022, 07:31
В Ростовской области работодатели должны будут перевести на удаленный режим работы сотрудников в возрасте старше 60 лет, заявил губернатор Василий Голубев.

Это поручения прозвучало во время заседания. Такие меры также коснутся работников, у которых есть хронические заболевания.

Строгие ограничения планируется продлить в домах престарелых. Причиной стал резкий рост заболеваемости и пятая волна коронавируса.

Глава регионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев рассказал, что заболеваемость выросла на 30%. В том числе среди всех возрастных групп у детей.

Вместе с этим активно распространяется штамм омикрон, в области заболели 37 человек. И только трое из них были в других странах.

#Общество#Новости
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