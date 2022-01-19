Убийц и педофилов решили не выпускать на свободу в Ростовской области в 2021 году

Posted 19 января 2022, 12:31
Published 19 января 2022, 12:31
Modified 18 сентября 2022, 14:40
Updated 18 сентября 2022, 14:40
За шесть заседаний рассмотрели 106 ходатайств заключенных, почти половина из них совершила особо тяжкие преступления. Заявления подали 11 убийц и семь педофилов.
Также обратились осужденные за разбои, грабежи, мошенничества и угоны. Один человек был судим 11 раз, еще двое — по восемь раз.
Ходатайства подали 86 мужчин и 20 женщин, большинство до суда нигде не работали. Комиссия рекомендовала губернатору Василию Голубеву отклонить все ходатайства.
Добавим, что в 2019 году глава Ростовской области попросил президента Владимира Путина помиловать троих осужденных.