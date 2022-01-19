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Posted 19 января 2022, 12:31

Published 19 января 2022, 12:31

Modified 18 сентября 2022, 14:40

Updated 18 сентября 2022, 14:40

Убийц и педофилов решили не выпускать на свободу в Ростовской области в 2021 году

Убийц и педофилов решили не выпускать на свободу в Ростовской области в 2021 году

19 января 2022, 12:31
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области в прошлом году отклонили 106 ходатайств осужденных с просьбой отпустить их на свободу, сообщили в правительстве региона.

За шесть заседаний рассмотрели 106 ходатайств заключенных, почти половина из них совершила особо тяжкие преступления. Заявления подали 11 убийц и семь педофилов.

Также обратились осужденные за разбои, грабежи, мошенничества и угоны. Один человек был судим 11 раз, еще двое — по восемь раз.

Ходатайства подали 86 мужчин и 20 женщин, большинство до суда нигде не работали. Комиссия рекомендовала губернатору Василию Голубеву отклонить все ходатайства.

Добавим, что в 2019 году глава Ростовской области попросил президента Владимира Путина помиловать троих осужденных.

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