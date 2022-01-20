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Posted 20 января 2022, 12:51

Published 20 января 2022, 12:51

Modified 24 декабря, 18:27

Updated 24 декабря, 18:27

Экс-судье продлили арест в Ростове-на-Дону за хищение 35 млн рублей

20 января 2022, 12:51
В Ростове-на-Дону продлили арест бывшей судье Ирине Дадаш, которой вменяют крупное хищение, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Подозреваемой стала экс-судья Белореченского райсуда Краснодарского края. По мнению следствия, она украла 560 тысяч долларов, пообещав помочь фигурантам уголовного дела.

Отмечается, что в пересчете сумма ущерба составила 35 миллионов рублей. После этого завели уголовное дело.

«Ленинский районный суд Ростова продлил срок ареста. Он завершится 25 апреля 2022 года», — сказано в сообщении.

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