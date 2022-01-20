Экс-судье продлили арест в Ростове-на-Дону за хищение 35 млн рублей

Posted 20 января 2022, 12:51
Published 20 января 2022, 12:51
Modified 24 декабря, 18:27
Updated 24 декабря, 18:27
Подозреваемой стала экс-судья Белореченского райсуда Краснодарского края. По мнению следствия, она украла 560 тысяч долларов, пообещав помочь фигурантам уголовного дела.
Отмечается, что в пересчете сумма ущерба составила 35 миллионов рублей. После этого завели уголовное дело.
«Ленинский районный суд Ростова продлил срок ареста. Он завершится 25 апреля 2022 года», — сказано в сообщении.