Мясо и овощи подорожали на 20% в 2021 году

Posted 20 января 2022, 08:57
Published 20 января 2022, 08:57
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
Сильнее всего за год подорожала плодоовощная продукция, мясо и птица - на 20,79% и на 21,8% соответственно.
Крупа и бобовые стали стоить дороже на 18,17%. Рыба и морепродукты, а также крупы подорожали на 13%.
Цены на хлеб за год выросли более чем на 10%. При этом за год алкогольные напитки подорожали сравнительно не сильно — всего на 2,56%.
Напомним, 12 января глава ростовского региона Василий Голубев подписал указ о новых ценах за пребывание несовершеннолетних в детском саду. Теперь в Ростовской области максимальная плата за детсад выросла на 27%, до 153,25 рублей за день. Стоит отметить, что последнее подорожание данной услуги было зафиксировано пять лет назад.