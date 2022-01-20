Мясо и овощи подорожали на 20% в 2021 году

Напомним, 12 января глава ростовского региона Василий Голубев подписал указ о новых ценах за пребывание несовершеннолетних в детском саду. Теперь в Ростовской области максимальная плата за детсад выросла на 27%, до 153,25 рублей за день. Стоит отметить, что последнее подорожание данной услуги было зафиксировано пять лет назад.