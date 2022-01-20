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Posted 20 января 2022, 08:57

Published 20 января 2022, 08:57

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

Мясо и овощи подорожали на 20% в 2021 году

20 января 2022, 08:57
В Ростовской области в декабре 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года продовольственные товары подорожали почти на 12%, об этом свидетельствуют данные, опубликованные Ростовстатом.

Сильнее всего за год подорожала плодоовощная продукция, мясо и птица - на 20,79% и на 21,8% соответственно.

Крупа и бобовые стали стоить дороже на 18,17%. Рыба и морепродукты, а также крупы подорожали на 13%.

Цены на хлеб за год выросли более чем на 10%. При этом за год алкогольные напитки подорожали сравнительно не сильно — всего на 2,56%.

Напомним, 12 января глава ростовского региона Василий Голубев подписал указ о новых ценах за пребывание несовершеннолетних в детском саду. Теперь в Ростовской области максимальная плата за детсад выросла на 27%, до 153,25 рублей за день. Стоит отметить, что последнее подорожание данной услуги было зафиксировано пять лет назад.

#Экономика#Новости
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