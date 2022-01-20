Предприниматель из Ростовской области купил на торгах полтонны осетров в январе

Posted 20 января 2022, 13:07
Published 20 января 2022, 13:07
Modified 1 октября, 14:38
Updated 1 октября, 14:38
На аукцион в январе выставили имущество компании «Азов-Дон-Рыба». Всего между участниками разыграли более 60 лотов, в том числе различные емкости, резервуары, устройства для насыщения воды кислородом.
Кроме того, за 455 тысяч рублей выставили 316 килограммов белуги и 30 килограммов Севрюги. В продаже также были 28 килограммов стерляди и 171 килограмм рыбы шип.
Контракт был заключен с предпринимателем.
Ранее стало известно, что в Ростовской области распродадут имущество супруги экс-депутата Госдумы Щаблыкина. На торгах появилось имущество предприятия «Титан», которое располагается в Гуково.