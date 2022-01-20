rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 января 2022, 13:07

Published 20 января 2022, 13:07

Modified 1 октября, 14:38

Updated 1 октября, 14:38

Предприниматель из Ростовской области купил на торгах полтонны осетров в январе

20 января 2022, 13:07
В Ростовской области бизнесмен поучаствовал в торгах и приобрел более 540 килограммов осетров, сообщает единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

На аукцион в январе выставили имущество компании «Азов-Дон-Рыба». Всего между участниками разыграли более 60 лотов, в том числе различные емкости, резервуары, устройства для насыщения воды кислородом.

Кроме того, за 455 тысяч рублей выставили 316 килограммов белуги и 30 килограммов Севрюги. В продаже также были 28 килограммов стерляди и 171 килограмм рыбы шип.

Контракт был заключен с предпринимателем.

Ранее стало известно, что в Ростовской области распродадут имущество супруги экс-депутата Госдумы Щаблыкина. На торгах появилось имущество предприятия «Титан», которое располагается в Гуково.

#Экономика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика