rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 января 2022, 09:00

Published 20 января 2022, 09:00

Modified 1 октября, 15:13

Updated 1 октября, 15:13

В Ростовской области могут приостановить плановую медпомощь из-за штамма омикрон

В Ростовской области могут приостановить плановую медпомощь из-за штамма омикрон

20 января 2022, 09:00
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области в городе Таганрог могут приостановить оказание плановой медицинской помощи в случае ухудшения эпидситуации из-за нового штамма омикрон, сообщила начальник управления здравоохранения города Татьяна Подлесная на заседании оперштаба.

Подлесная отметила, что при необходимости может быть сокращен поток пациентов в поликлинику, а также может потребоваться перевод в экстренный режим работы неотложки.

«Также планируется увеличение количества респираторных бригад, оказывающих медицинскую помощь пациентам с признаками ОРВИ, гриппа, пневмонией, новой коронавирусной инфекцией», - добавила начальник управления здравоохранения Таганрога.

Ранее главврач поликлиники № 14 в Ростове Игорь Гайнутдинов сообщил, что штамм омикрон является принципиально новым вариантом коронавируса. При этом он до сих пор опасен. В группе риска находятся пожилые люди, а также пациенты с хроническими заболеваниями. Однако наиболее сильную угрозу новый штамм представляет для онкобольных после прохождения химиотерапии.

#Анна Смирнова#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика