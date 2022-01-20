В Ростовской области могут приостановить плановую медпомощь из-за штамма омикрон

Posted 20 января 2022, 09:00
Published 20 января 2022, 09:00
Modified 1 октября, 15:13
Updated 1 октября, 15:13
Подлесная отметила, что при необходимости может быть сокращен поток пациентов в поликлинику, а также может потребоваться перевод в экстренный режим работы неотложки.
«Также планируется увеличение количества респираторных бригад, оказывающих медицинскую помощь пациентам с признаками ОРВИ, гриппа, пневмонией, новой коронавирусной инфекцией», - добавила начальник управления здравоохранения Таганрога.
Ранее главврач поликлиники № 14 в Ростове Игорь Гайнутдинов сообщил, что штамм омикрон является принципиально новым вариантом коронавируса. При этом он до сих пор опасен. В группе риска находятся пожилые люди, а также пациенты с хроническими заболеваниями. Однако наиболее сильную угрозу новый штамм представляет для онкобольных после прохождения химиотерапии.