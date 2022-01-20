В Ростовской области могут приостановить плановую медпомощь из-за штамма омикрон

Ранее главврач поликлиники № 14 в Ростове Игорь Гайнутдинов сообщил, что штамм омикрон является принципиально новым вариантом коронавируса. При этом он до сих пор опасен. В группе риска находятся пожилые люди, а также пациенты с хроническими заболеваниями. Однако наиболее сильную угрозу новый штамм представляет для онкобольных после прохождения химиотерапии.