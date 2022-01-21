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Posted 21 января 2022, 13:05

Published 21 января 2022, 13:05

Modified 18 сентября 2022, 14:40

Updated 18 сентября 2022, 14:40

Более 10 участников ОПГ задержали за махинации с маткапиталом в Ростовской области

Более 10 участников ОПГ задержали за махинации с маткапиталом в Ростовской области

21 января 2022, 13:05
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области задержали 11 сотрудников кредитно-финансовых компаний за махинации на 150 миллионов рублей, сообщает МВД России.

С 2011 года подельники открыли три кредитно-потребительских кооператива. Они размещали объявления и обещали помочь в реализации средств маткапитала.

Фигуранты по своим схемам обналичивали средства маткапитала и большую часть денег забрали себе. Все остальное они отдавали клиентам.

«Всего криминальную услугу получили свыше 600 человек. Размер ущерба оценили на сумму более 150 миллионов рублей», — уточнили в МВД.

В рамках уголовного дела провели свыше 50 обысков, в том числе в офисах. Изъяли технику, документацию и 40 печатей.

Суд заключил под стражу 10 человек, еще одну подозреваемую посадили под домашний арест. Им грозит до 10 лет заключения.

Ранее в Ростовской области предприниматели рассказали о новой схеме мошенничества.

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