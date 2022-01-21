Более 10 участников ОПГ задержали за махинации с маткапиталом в Ростовской области

Posted 21 января 2022, 13:05
Published 21 января 2022, 13:05
Modified 18 сентября 2022, 14:40
Updated 18 сентября 2022, 14:40
С 2011 года подельники открыли три кредитно-потребительских кооператива. Они размещали объявления и обещали помочь в реализации средств маткапитала.
Фигуранты по своим схемам обналичивали средства маткапитала и большую часть денег забрали себе. Все остальное они отдавали клиентам.
«Всего криминальную услугу получили свыше 600 человек. Размер ущерба оценили на сумму более 150 миллионов рублей», — уточнили в МВД.
В рамках уголовного дела провели свыше 50 обысков, в том числе в офисах. Изъяли технику, документацию и 40 печатей.
Суд заключил под стражу 10 человек, еще одну подозреваемую посадили под домашний арест. Им грозит до 10 лет заключения.