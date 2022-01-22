В Ростовской области в ДТП пострадал несовершеннолетний водитель без прав

Сообщается, что в пятницу, 21 января, 17-летний юноша, который управлял автомобилем ВАЗ-21099, потерял управление над своим транспортным средством на трассе «Ростов-Таганрог». В результате автомобиль съехал на обочину и перевернулся.
В результате аварии пострадал только сам молодой человек.
В сообщении сказано, что в настоящий момент полиция пытается установить все обстоятельства произошедшего.
В ноябре другой несовершеннолетний водитель из Шахт стал причиной гибели пешехода подросткового возраста.