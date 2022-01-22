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В Ростовской области в ДТП пострадал несовершеннолетний водитель без прав

22 января 17:38
Фото: Pexels.com
В Ростовской области в пятницу, 21 января, несовершеннолетний водитель пострадал в аварии у села Лакедемоновка, сообщение об этом появилось в Instagram.

Сообщается, что в пятницу, 21 января, 17-летний юноша, который управлял автомобилем ВАЗ-21099, потерял управление над своим транспортным средством на трассе «Ростов-Таганрог». В результате автомобиль съехал на обочину и перевернулся.

В результате аварии пострадал только сам молодой человек.

В сообщении сказано, что в настоящий момент полиция пытается установить все обстоятельства произошедшего.

В ноябре другой несовершеннолетний водитель из Шахт стал причиной гибели пешехода подросткового возраста.

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#Новости#Происшествия
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