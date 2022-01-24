УФАС в Ростовской области не заметил завышения цен на ПЦР тесты

Эту тему на совещании поднял губернатор Василий Голубев и обратился к региональному управлению антимонопольной службы. Оказалось, что с сентября по декабря минувшего года цены на ПЦР-тестирование только снижались.
«Это касается государственных и частных учреждений здравоохранения. Снижение цен составило от 9 до 44%», — уточнили в управлении.
Сейчас самая низкая цена на исследование составляет 1,1 тысячи рублей, самая высокая — две тысячи рублей. Это без дополнительных услуг, таких как доставка на дом, перевод на другой язык и срочность.
Ранее губернатор рассказал об организациях, которые повышают цены ради наживы. Он говорил, что нельзя допустить резкого роста стоимости и поручил провести проверку.