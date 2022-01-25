Майора полиции в Ростовской области заподозрили в вымогательстве миллиона рублей

Posted 25 января 2022, 08:27
Published 25 января 2022, 08:27
Modified 18 сентября 2022, 14:42
Updated 18 сентября 2022, 14:42
По его словам, сам майор, числящийся в управлении экономической безопасности МВД, проходит свидетелем. А вот уголовное дело возбудили в отношении юриста, который мог стать посредником при передаче денег.
«Полицейский пытается избежать наказания, у него очень влиятельный отец. Пока известно, что майор требовал от бизнесменов более миллиона рублей», — уточнил собеседник.
Добавим, что Ростовская область оказалась числе регионов по числу взяток. В минувшем году зарегистрировали более 100 таких преступлений.