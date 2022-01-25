rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 января 2022, 08:27

Published 25 января 2022, 08:27

Modified 18 сентября 2022, 14:42

Updated 18 сентября 2022, 14:42

Майора полиции в Ростовской области заподозрили в вымогательстве миллиона рублей

Майора полиции в Ростовской области заподозрили в вымогательстве миллиона рублей

25 января 2022, 08:27
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области задержали майора полиции, который проходит по делу о вымогательстве взятки, сообщил RostovGazeta знакомый с ситуацией источник.

По его словам, сам майор, числящийся в управлении экономической безопасности МВД, проходит свидетелем. А вот уголовное дело возбудили в отношении юриста, который мог стать посредником при передаче денег.

«Полицейский пытается избежать наказания, у него очень влиятельный отец. Пока известно, что майор требовал от бизнесменов более миллиона рублей», — уточнил собеседник.

Добавим, что Ростовская область оказалась числе регионов по числу взяток. В минувшем году зарегистрировали более 100 таких преступлений.

Материалы по теме
Экс-замглавы Волгодонска получил шесть лет колонии за взятки от подчиненногоРостовчанин пойдет под суд за взятку приставу и попытку выехать за границу
#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика