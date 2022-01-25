«Условия, приближенные к ЧС»: жители СНТ в Ростове требуют решить проблему со светом

Проживающие в СНТ ростовчане записали видеообращение к главе Ростовской области Василию Голубеву и сити-менеджеру города Алексею Логвиненко, в котором рассказывается в каких тяжелых условиях им приходится жить.
Люди на территории садоводства живут в условиях, «приближенных к ЧС», говорится в видео. В СНТ имеется 1300 домовладений из них около 700 — семьи с детьми. В садоводстве периодически отключают электричество. Из-за этого не работает техника, отсутствует горячая вода.
Кроме того, жители СНТ сообщают, что они добросовестно оплачивают электроэнергию, но получают вместо 220 вольт в сети в лучшем случае — 160.
Ранее компания «Донэнерго» сообщила о плановой профилактике электросетей. Во время плановых работ жителей будут временно отключать от электроэнергии.
На вторник, 25 января, запланированы отключения электроэнергии до 17.00 мск домов Кировского района по улицам Лермонтовской и Филимоновской. Также электричество отключат у жителей, проживающих в микрорайоне Сельмаш по проспекту Мира, переулкам Сборному, Деревообделочному, Столярному и улицам Промышленной, Металлургической, Новой, Селиванова.