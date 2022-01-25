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«Условия, приближенные к ЧС»: жители СНТ в Ростове требуют решить проблему со светом

25 января 07:56
Фото: instagram.com/jeniavoika
Жители садового товарищества Урожай в Ростов-на-Дону пытаются добиться от местных властей решения проблемы электроснабжения, об этом говорится в сообщении на странице СНТ в соцсети Instagram.

Проживающие в СНТ ростовчане записали видеообращение к главе Ростовской области Василию Голубеву и сити-менеджеру города Алексею Логвиненко, в котором рассказывается в каких тяжелых условиях им приходится жить.

Люди на территории садоводства живут в условиях, «приближенных к ЧС», говорится в видео. В СНТ имеется 1300 домовладений из них около 700 — семьи с детьми. В садоводстве периодически отключают электричество. Из-за этого не работает техника, отсутствует горячая вода.

Кроме того, жители СНТ сообщают, что они добросовестно оплачивают электроэнергию, но получают вместо 220 вольт в сети в лучшем случае — 160.

Ранее компания «Донэнерго» сообщила о плановой профилактике электросетей. Во время плановых работ жителей будут временно отключать от электроэнергии.

На вторник, 25 января, запланированы отключения электроэнергии до 17.00 мск домов Кировского района по улицам Лермонтовской и Филимоновской. Также электричество отключат у жителей, проживающих в микрорайоне Сельмаш по проспекту Мира, переулкам Сборному, Деревообделочному, Столярному и улицам Промышленной, Металлургической, Новой, Селиванова.

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