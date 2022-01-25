«Условия, приближенные к ЧС»: жители СНТ в Ростове требуют решить проблему со светом

Люди на территории садоводства живут в условиях, «приближенных к ЧС», говорится в видео. В СНТ имеется 1300 домовладений из них около 700 — семьи с детьми. В садоводстве периодически отключают электричество. Из-за этого не работает техника, отсутствует горячая вода.