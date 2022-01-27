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Posted 27 января 2022, 08:48

Published 27 января 2022, 08:48

Modified 24 декабря, 18:16

Updated 24 декабря, 18:16

В Ростовской области откроют 60 заправок для электромобилей на трассе М-4 «Дон»

27 января 2022, 08:48
В Ростовской области в ближайшие годы планируется построить не менее 60 электрозаправок, сообщил губернатор Василий Голубев.

Совсем недавно в регионе было только четыре электромобиля, сейчас это количество увеличилось до 100. За два года планируется построить не меньшее 60 заправок.

«Комплексы будут ставить на трассах, где растет поток транспорта. Эта тема будет, когда и другие регионы будут иметь возможность заправлять машины газом», — заявил глава региона.

Он уточнил, что речь идет о трассе М-4 «Дон».

Ранее ростовчане попросили власти отказаться от газовых заправок. Местные жители назвали эту работу бессмысленной из-за высокой стоимости газа.

#Общество#Новости
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