Продуктовая корзина в Ростовской области подорожала на 18% за 2021 год

Напомним, с 6 февраля нынешнего года в Ростовской области вырастет стоимость водки, коньяка, бренди, кальвадос и других крепких напитков. Согласно приказу Министерства финансов Ростовской области, минимальная розничная стоимость бутылки водки (0,5 литра) будет не ниже 261 рубля. А вот стоимость коньячного напитка (0,5 литра) должна составлять не менее 480 рублей. За бренди и кальвадос любителям выпить горячительное придется выкладывать не менее 348 рублей за бутылку.