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Posted 1 февраля 2022, 07:43

Published 1 февраля 2022, 07:43

Modified 29 ноября, 19:32

Updated 29 ноября, 19:32

Продуктовая корзина в Ростовской области подорожала на 18% за 2021 год

1 февраля 2022, 07:43
В Ростовской области стоимость минимальной продуктовой корзины в декабре 2021 года подорожала в годовом сравнении на 18,3%, сообщается в отчете Росстата.

В декабре 2021 года средняя стоимость минимального набора продуктов питания в Ростовской области составила 4 963 рубля, что на 73 рубля больше в сравнении с ноябрем того же года.

Стоит отметить, что Ростовская область заняла второе место по показателю самой низкой цены продуктовой корзины среди регионов ЮФО. Первое место по этому критерию занимает Волгоградская область, где минимальный набор продуктов стоит 4617 рублей.

При этом самая высокая стоимость продуктовой корзины среди регионов ЮФО в Севастополе. Там она стоит 5463 рубля.

Напомним, с 6 февраля нынешнего года в Ростовской области вырастет стоимость водки, коньяка, бренди, кальвадос и других крепких напитков. Согласно приказу Министерства финансов Ростовской области, минимальная розничная стоимость бутылки водки (0,5 литра) будет не ниже 261 рубля. А вот стоимость коньячного напитка (0,5 литра) должна составлять не менее 480 рублей. За бренди и кальвадос любителям выпить горячительное придется выкладывать не менее 348 рублей за бутылку.

#Экономика#Новости
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