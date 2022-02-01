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Posted 1 февраля 2022, 09:19

Published 1 февраля 2022, 09:19

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

В Ростовской области выросла суточная смертность от коронавируса

1 февраля 2022, 09:19
За прошедшие сутки коронавирус привел к смерти 16 человек в Ростовской области, сообщается на сайте облправительства.

Стоит отметить, что последний раз рост суточной смертности от коронавируса был зафиксирован в Ростовской области в декабре 2021 года.

Среди умерших было девять женщин в возрасте от 48 года до 84 лет и семь мужчин в возрасте от 52 до 85 лет. Общее количество жертв коронавируса с начала пандемии достигло 10 037.

В стационарах региона лечение получают 2676 человек. При этом на инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 25 пациентов, на неинвазивной ИВЛ – 227 пациентов.

Напомним, за 30 января в Ростовской области умерли десять пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались девять женщин и один мужчина. Отмечается, что у всех пациентов имелись хронические заболевания.

#Коронавирус COVID-19#Новости
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