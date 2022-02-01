В Ростовской области заболеваемость COVID-19 среди детей за неделю выросла в три раза

Posted 1 февраля 2022, 12:23
Published 1 февраля 2022, 12:23
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
В возрастной группе от 7 до 14 лет заболеваемости выросла в три раза, от 15 до 17 лет — в 3,5 раза. Кроме того, увеличилась заболеваемость среди жителей в возрасте от 18 до 29 лет.
«Максимальное количество заболевших пока остается среди граждан от 30 до 40 лет. Заражаются много людей на работе», — уточнил Ковалев.
Добавим, что за неделю почти в два раза выросло количество амбулаторных больных. Все это связано со штаммом омикрон.
Напомним, что около 70% жителей Ростовской области с коронавирусом не получили бесплатные лекарства.