rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 февраля 2022, 12:23

Published 1 февраля 2022, 12:23

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

В Ростовской области заболеваемость COVID-19 среди детей за неделю выросла в три раза

1 февраля 2022, 12:23
В Ростовской области растет заболеваемость коронавирусом и все чаще заражаются несовершеннолетние, сообщил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

В возрастной группе от 7 до 14 лет заболеваемости выросла в три раза, от 15 до 17 лет — в 3,5 раза. Кроме того, увеличилась заболеваемость среди жителей в возрасте от 18 до 29 лет.

«Максимальное количество заболевших пока остается среди граждан от 30 до 40 лет. Заражаются много людей на работе», — уточнил Ковалев.

Добавим, что за неделю почти в два раза выросло количество амбулаторных больных. Все это связано со штаммом омикрон.

Напомним, что около 70% жителей Ростовской области с коронавирусом не получили бесплатные лекарства.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика