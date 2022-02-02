Дожди и сильный ветер ожидаются в Ростовской области 3 февраля

Posted 2 февраля 2022, 16:25
Published 2 февраля 2022, 16:25
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
По северу области прогнозируются осадки в виде мокрого снега. В ночные и утренние часы ожидается местами туман.
Порывы ветра днем будут достигать 6-11 метров в секунду, а ночью в отдельных районах — 12-14 метров в секунду.
В ночные часы температура сохранится на уровне от нуля до плюс пяти градусов, в светлое время суток столбики термометров поднимутся до плюс одного — плюс шести градусов. На юге Ростовской области — до плюс девяти градусов.
Ранее представитель Гидрометцентра Виктория Антоненко предупредила ростовчан о том, что в Ростовской области в феврале ожидается холодная погода и обильные осадки. При этом среднемесячная температура прогнозируется выше средней, объем осадков будет выше нормы.
А вот в конце февраля ожидается отрицательная температура. Ночью — до минус 15 градусов, днем — до минус шести градусов.