В Ростове 17-летний подросток попался с сотней пакетов наркотиков

Ранее в прокуратуре Ростовской области сообщили о том, что в Ростове-на-Дону задержан член банды, которая вымогала у мужчины деньги.По версии следствия, подозреваемый с подельниками остановили на улице прохожего и, представившись сотрудниками полиции, досмотрели потерпевшего. После этого они заявили, что у него нашли наркотики. Чтобы «замять дело» у мужчины потребовали деньги. В противном случае мошенники угрожали привлечь его к уголовной ответственности.