В Ростове 17-летний подросток попался с сотней пакетов наркотиков

По версии следствия, 20 января текущего года подозреваемый был пойман сотрудниками полиции возле дома по улице Лесной в Ростове за попытку сбыть наркотические средства.
При личном досмотре у него были обнаружены и изъяты готовые к сбыту 90 свертков с наркотическим средством. Общий вес нарковещества составил 84 грамма.
На данный момент подросток находится под домашним арестом. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.
Ранее в прокуратуре Ростовской области сообщили о том, что в Ростове-на-Дону задержан член банды, которая вымогала у мужчины деньги.По версии следствия, подозреваемый с подельниками остановили на улице прохожего и, представившись сотрудниками полиции, досмотрели потерпевшего. После этого они заявили, что у него нашли наркотики. Чтобы «замять дело» у мужчины потребовали деньги. В противном случае мошенники угрожали привлечь его к уголовной ответственности.