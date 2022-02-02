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В Ростове 17-летний подросток попался с сотней пакетов наркотиков

2 февраля 17:30
Фото: 1mediainvest.ru
В Ростове следственные органы возбудили в отношении 17-летнего жителя города уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, в крупном размере), сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ростовской области.

По версии следствия, 20 января текущего года подозреваемый был пойман сотрудниками полиции возле дома по улице Лесной в Ростове за попытку сбыть наркотические средства.

При личном досмотре у него были обнаружены и изъяты готовые к сбыту 90 свертков с наркотическим средством. Общий вес нарковещества составил 84 грамма.

На данный момент подросток находится под домашним арестом. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в прокуратуре Ростовской области сообщили о том, что в Ростове-на-Дону задержан член банды, которая вымогала у мужчины деньги.По версии следствия, подозреваемый с подельниками остановили на улице прохожего и, представившись сотрудниками полиции, досмотрели потерпевшего. После этого они заявили, что у него нашли наркотики. Чтобы «замять дело» у мужчины потребовали деньги. В противном случае мошенники угрожали привлечь его к уголовной ответственности.

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